Gauland: Unsere politische Elite ist mutlos und unfähig (FOTO)

Berlin (ots) -Zum Umgang mit der Terrorgefahr erklärt der stellvertretendeAfD-Vorsitzende Alexander Gauland:"Am 16.9. 1977 erklärte der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidtangesichts der Terrorgefahr 'Wir besiegen die Terroristen'.Innenminister de Maizière sagte am Tag nach dem schrecklichenAnschlag in Berlin: 'Wir werden mit dem Terror leben müssen'.Diese resignierenden Worte von de Maizière zeugen von Versagen undMutlosigkeit. Früher hatten wir noch eine glaubhafte politischeElite, die den Menschen Mut und Zuversicht machte und der Gefahr insAuge sah, um sie erfolgreich zu bekämpfen. Heute wird den Menschendurch Unfähigkeit Angst gemacht und ihnen vorgegaukelt, es bliebeanscheinend nichts anderes übrig, als sich mit dem Terror zuarrangieren.Wo sind unser Mut und unser Stolz geblieben? Wir müssen den Stierbei den Hörnern packen und nicht vor ihm davon laufen! Die aktuellepolitische Elite ist dafür nicht geeignet. Sie muss abtreten unddurch eine neue, mutigere ersetzt werden. Wir brauchen dringendfrischen Wind, Mut und Stärke im Kampf gegen den Terror. Nur so istdie Gefahr zu besiegen."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecher der Alternative für Deutschlandchristian.lueth@alternativefuer.deOriginal-Content von: Alternative f?r Deutschland (AfD), übermittelt durch news aktuell