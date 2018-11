Gauland: Spanien zeigt bei Abschiebungen wie es geht

Berlin (ots) - Spanien schiebt unter der neuen sozialistischenRegierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez deutlich mehr illegaleEinwanderer in die Heimatländer ab.Dazu teilt der Vorsitzende der AfD-Fraktion im DeutschenBundestag, Alexander Gauland, mit:"Ausgerechnet die sozialistische Regierung in Spanien zeigt derBundesregierung bei der Abschiebung illegaler Einwanderer wie esgeht: Während in Berlin eine folgenlose Abschiebeoffensive nach deranderen ankündigt wird, handeln die Spanier. Allein von Juni bisAugust sind 19.000 illegale Einwanderer aus Spanien in ihreHeimatländer abgeschoben worden.Zum Vergleich: Aus Deutschland wurden im gesamten ersten Halbjahrdieses Jahres lediglich 12.000 Ausländer abgeschoben. Die spanischenSozialisten haben beim Thema illegale Einwanderung offenbar mehrRealitätssinn als CDU, CSU und SPD zusammen.Spanien beweist damit, dass es durchaus möglich ist, die Zahl derAbschiebungen deutlich zu erhöhen, wenn dazu der politische Willebesteht. Doch der fehlt der schwarz-roten Bundesregierung leiderimmer noch. Anders sind die anhaltend niedrigen Zahlen vonAbschiebungen abgelehnter Asylbewerber aus Deutschland nicht zuerklären.Die Bundesregierung sollte sich an Spanien ein Beispiel nehmen undendlich ihre Verweigerungshaltung bei der Abschiebung abgelehnterAsylbewerber aufgeben."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell