Gauland: Schäubles Äußerungen sind Schlag ins Gesicht aller rechtstreuen Bürger

Berlin (ots) - Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat imInterview mit der "Welt am Sonntag" davor gewarnt, "allzu stark dieHoffnung" zu "schüren, dass wir die Großzahl" der Flüchtlinge ohneBleiberecht zurückführen können. Stattdessen müsse über Integrationnachgedacht werden.Dazu teilt der Vorsitzende der AfD-Fraktion im DeutschenBundestag, Alexander Gauland, mit:"Die Äußerungen Schäubles sind eine Ungeheuerlichkeit und einSchlag ins Gesicht aller rechtstreuen Bürger. Der Bundestagspräsidentfordert damit den Staat ganz offen dazu auf, geltendes Recht nichtdurchzusetzen. Nach dem Rechtsbruch der Grenzöffnung 2015 soll dasdadurch hervorgerufene Problem der hunderttausenden abgelehntenAsylbewerber offenbar mit einem weiteren Rechtsbruch aus der Weltgeschafft werden. Dieses Verhalten ist empörend.Genauso wie es 2015 möglich gewesen wäre, unsere Grenzen zuschützen, ist es jetzt möglich, abgelehnte Asylbewerber in großerZahl abzuschieben. Doch dazu fehlt den Verantwortlichen derpolitische Wille. Das ist unverantwortlich: Mehr als einmal hat dieBundesregierung den Bürgern eine Abschiebe-Offensive versprochen. DieBürger erwarten deshalb, dass der Staat nach dem Kontrollverlust 2015nun dafür sorgt, dass alle abgelehnten Asylbewerber Deutschland soschnell wie möglich wieder verlassen.Der drohende Abschied von der Abschiebepolitik ist nichts anderesals eine Einladung an alle Menschen in der Welt, die sich bei uns einbesseres Leben erhoffen, nach Deutschland zu kommen. Gleichzeitigdürfte nach Schäubles Worten jetzt kaum noch ein abgelehnterAsylbewerber Deutschland freiwillig wieder verlassen.Wer wie Schäuble einem Verzicht auf Abschiebungen das Wort redet,kapituliert endgültig vor der Anti-Abschiebeindustrie, die mitUnterstützung aus Politik und Öffentlichkeit seit Jahren versucht, soviele Abschiebungen wie möglich zu verhindern. Ich hätte niemalserwartet, dass ausgerechnet ein führender CDU-Politiker die altelinke Parole vom 'Bleiberecht für alle' quasi zur Staatsraisonerklärt."