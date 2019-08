Gauland: Russland muss zurück in die G7-Runde

Berlin (ots) - Anlässlich der G7-Runde in Biarritz erklärt derAfD-Bundestagsfraktionsvorsitzende Alexander Gauland:"Die wichtigsten Industrienationen sollten Russland nicht längeraus ihrem Dialog ausschließen. Es ist auch im Interesse Deutschlands,gute wirtschaftliche und politische Beziehungen zu Russland zupflegen. Denn in vielen Bereichen wie der Energieversorgung, aberauch in der Sicherheitspolitik, ist Russland nicht wegzudenken.Der Bann aus der G7-Runde hat nichts bewirkt: Russland hat undwird deswegen die Krim nicht zurückgeben. Im Gegenteil: Wenn wir denDialog Russland weiter verweigern, verlieren wir weiter anEinflussmöglichkeiten und vergeben eine wirtschaftliche Chance nachder anderen."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell