Gauland: Die Politik muss in der Klimapolitik endlich auf kritische Stimmen hören

Berlin (ots) - In einem Brief an den Generalsekretär der VereintenNationen, António Guterres, haben mehr als 500 Wissenschaftler derThese vom menschengemachten Klimawandel widersprochen.Dazu teilt der Vorsitzende der AfD-Fraktion im DeutschenBundestag, Alexander Gauland, mit:"Der Brief der Wissenschaftler zeigt, dass die von derBundesregierung aufgestellte Behauptung, dass praktisch alleWissenschaftler den Menschen als Hauptverursacher für den Klimawandelsehen, falsch ist.Es gibt sehr wohl Forscher, die auf die Bedeutung natürlicherUrsachen für den Wandel des Klimas hinweisen, die Horrorszenarieneines schnellen Anstiegs der Temperaturen kritisch hinterfragen unddarauf hinweisen, dass die alarmistischen Klimamodelle, auf die sichdie Bundesregierung bei ihrem 'Klimapaket' beruft, alles andere alszuverlässig sind.Den Altparteien sollte auch zu denken geben, dass einausgewiesener Experte der Umwelt- und Klimapolitik wie der ehemaligeHamburger Umweltsenator Fritz Vahrenholt (SPD) den Brief ebenfallsunterzeichnet hat.Es wird daher Zeit, in der Debatte über den Klimawandel endlichauch auf die Stimmen zu hören, die dem Mainstream widersprechen. Wirdürfen uns in der Klimapolitik nicht mehr von Wutreden wie der derschwedischen Schülerin Greta Thunberg in New York verrückt machenlassen, sondern müssen zu einer Politik mit Augenmaß zurückkehren.Denn sonst besteht die Gefahr, dass wir die Grundlagen für unserenwirtschaftlichen Wohlstand leichtfertig verschleudern."