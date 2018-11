Gauland: Merz und Seehofer betreiben Schaufensterpolitik

Berlin (ots) - Friedrich Merz will nun doch nicht über eineÄnderung des Asylrechts diskutieren und Horst Seehofer keineAbschiebungen nach Syrien vornehmen.Dazu teilt der Vorsitzende der AfD-Fraktion im DeutschenBundestag, Alexander Gauland, mit:"Der Rückzieher von Friedrich Merz beim Asylrecht und von HorstSeehofer bei Abschiebungen nach Syrien machen einmal mehr deutlich:Die Union ist und bleibt eine reine Schaufensterpartei. Erst wirdetwas Richtiges gesagt, wenn es dann aber ernst wird, wird dasAnkündigte nicht umgesetzt. Und am Ende bleibt alles wie es ist.So auch jetzt wieder: Nachdem Merz zunächst vollmundig eineDiskussion über die Streichung des individuellen Rechts auf Asyl imGrundgesetz angekündigt hatte, war plötzlich alles angeblich nur einMissverständnis.Ähnlich bei Seehofer: Noch vor einer Woche hatte der InnenministerAbschiebungen nach Syrien nicht mehr ausgeschlossen. Doch nun machtauch er einen Rückzieher. Nicht einmal straffällig gewordene Syrerdürfen aus Deutschland abgeschoben werden.Das ist typisch für die Union: Sobald der Wind in derÖffentlichkeit etwas schärfer wird, knicken CDU und CSU beikontroversen Themen ein und halten ihr Fähnchen in den Wind. Doch dieZeit, in denen die Wähler auf diese Schaufensterpolitikhereingefallen sind, weil sie keine politische Alternative hatten,ist Gott sei Dank vorbei."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell