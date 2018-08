Gauland: Merkel steht für die Spaltung unserer Gesellschaft

Berlin (ots) - Zur Forderung des österreichischen Kanzlers Kurznach einem Anlegestopp für Flüchtlingsschiffe in Europa erklärt derAfD-Vorsitzende Alexander Gauland:"Mittlerweile kann man die österreichische Asylpolitik alsBlaupause für Deutschland nehmen, so vernünftig geht Kurz mit dereuropäischen Migrationskrise um. Die Deutschen sollten Merkel gegenKurz tauschen, dann wäre vieles in unserem Land besser.Merkel steht für Kontrollverlust, offene Grenzen, zügelloseZuwanderung, importierte Gewalt, Missachtung der Gesetze, Spaltungder Gesellschaft. Merkel will um jeden Preis regieren, ihr geht esnicht mehr um Deutschland.Kurz hingegen macht fast alles richtig: Er fordert einenAnlegestopp für Flüchtlingsschiffe. Er steht für kontrollierteZuwanderung und sichere Grenzen. Mit ihm gibt es ein Kindergeld, dasnach der Kaufkraft im Herkunftsland bemessen wird. Eine unsinnigeDebatte über ein noch unsinnigeren sogenannten 'Spurwechsel' würde esmit ihm nicht geben.Kurz zeigt, dass es auch anders als mit Merkel gehen kann. Nämlichviel vernünftiger, rechtsstaatlicher und sicherer. Er steht fürInnovation und für eine vernünftige Asylpolitik, die den Menschennützt. Er ist das Gegenteil von Merkel."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen Bundestagchristian.lueth@afdbundestag.deTel.: 030 22757224Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell