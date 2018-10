Gauland: Konkrete Dieselverbote in Deutschland sind unsinnig

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Berlin (ots) - Zu den drohenden Dieselfahrverboten in Deutschlanderklärt der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland:"Das EU-Recht erfordert keine konkreten Dieselverbote. Deshalb istdie Debatte in Deutschland um Dieselfahrverbote rein ideologisch undentbehrt jeglicher Sachlichkeit. Kein einziges Nachbarland von unshat bisher konkrete Dieselfahrverbote eingeführt. In Madrid oderWarschau sucht man sie vergebens. Warum auch? Die von der EUvorgegebenen Grenzwerte können leicht umgangen werden, da nirgendsvorgegeben wird, wie und wo exakt sie zu messen sind. Nur wirversuchen völlig willkürlich festgelegte Grenzwerte durch unsinnigeDieselfahrverbote einzuhalten.Damit ist niemandem geholfen. Im Gegenteil. Man erschwert denMenschen ihr Leben unnötig, verursacht ihnen zusätzliche finanzielleBelastungen und fügt unserer Autoindustrie schweren Schaden zu.Besonders absurd wird die Situation, wenn man weiß, dass bei unsverbotene Dieselfahrzeuge nur über die Grenze nach Polen gebrachtwerden müssen, um dort einfach weiter fahren zu können.Frau Merkel und ihre Bundesregierung müssen endlich aufhören, mitwillkürlichen, politisch motivierten Forderungen die Menschen unnötigzu verunsichern. Dieselfahrverbote sind unsinnig, die Debatte darübervollkommen grotesk."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecher der AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 227 57225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell