Gauland: Klingbeils Doppelmoral

Berlin (ots) - Zur gestiegenen Zahl der Übergriffe gegen Politiker hatte derGeneralsekretär der SPD für den 30.01.2020 Vertreter aller Bundestagsparteienmit Ausnahme der AfD zu einem Treffen eingeladen. Der AfD-FraktionsvorsitzendeAlexander Gauland erklärt dazu:"Wenn Vertreter unserer Partei bedroht und attackiert werden - und das geschiehtweit häufiger als bei den übrigen Parteien -, hört man von Klingbeil undKumpanen im besten Fall nur ohrenbetäubendes Schweigen. Von Distanzierung keineSpur. Gerne wird von einigen Akteuren sogar versucht, eine perfideTäter-Opfer-Umkehr vorzunehmen. Wenn sich Gewalt gegen die AfD und ihre Anhängerrichtet, wird mit Begriffen wie 'Mimimi' und 'Opferrolle' gehöhnt.Wir lehnen Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung kategorisch ab,egal gegen wen sie gerichtet ist und von welcher Seite sie kommt. Für HerrnKlingbeil und seine 'Heerschau der Gutmeinenden', wie es in der 'Welt' heißt,scheint das offenbar nicht zu gelten.Wer vorgibt, sich gegen Hass und Gewalt stellen zu wollen, aber diejenigenausschließt, die am häufigsten das Ziel davon sind, der betrügt, der offenbarteine schändliche Doppelmoral, treibt die Spaltung voran und vergrößert so dasProblem, das er zu bekämpfen vorgibt."