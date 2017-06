Gauland: Innere Sicherheit ist Wahlkampfthema Nr. 1 der AfD

Berlin (ots) - Zu dem voraussichtlichen Ausgang der Wahlen inGroßbritannien erklärt der AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland:"Wir können zwei klare Schlüsse aus dem britischen Wahlergebnisziehen: Das Wahlergebnis hatte zum einen relativ wenig mit dem sosehr gefürchteten 'Brexit' zu tun, denn Theresa May hat im Vergleichzu ihren Umfragewerten kurz nach dem 'Brexit' deutlich aufgeholt. Zumanderen hat sie jedoch die absolute Mehrheit deswegen verfehlt, dasie die Innere Sicherheit und allen voran die Terrorgefahr nichtzügig in den Griff bekommen hat. Das Ergebnis zeigt also, dass dieeigentliche gesellschaftliche Katastrophe nicht der 'Brexit', sonderndie fatale Sicherheitslage in Europa durch die Massenzuwanderung ausden islamischen Ländern ist.Die Altparteien in Deutschland werden bei der anstehendenBundestagswahl auch ihre Quittung für die offenen Grenzen und stetigsteigenden islamischen Extremismus erhalten, sollten sie nicht baldeine radikale Wende in der Asylpolitik vollziehen. Deswegen ist dieInnere Sicherheit in all ihren Facetten Wahlkampfthema Nr. 1 derAfD."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecher der Alternative für Deutschlandchristian.lueth@alternativefuer.deOriginal-Content von: Alternative f?r Deutschland (AfD), übermittelt durch news aktuell