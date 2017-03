Berlin (ots) - Zu den Forderungen des EU-Parlamentschefs Tajanierklärt der stellvertretende AfD-Vorsitzende Alexander Gauland:"Die Warnung der EU-Parlamentspräsidenten vor rund 30 MillionenAfrikaner, die sich auf den Weg nach Europa machten, ist richtig undsehr ernst zu nehmen. Frau Merkel und der Rest ihrer Regierungstruppedürfen nicht länger die Augen vor der akuten Gefahr für unsereGesellschaft durch die anstehenden Migrationswellen verschließen.Wenn wir jetzt nicht handeln, werden wir von Wirtschaftsmigrantenin nie gekannter Anzahl überschwemmt werden. Mit fatalen Folgen:Steigende Kriminalität, erhöhte Terrorgefahr, Zusammenbruch unseresSozialsystems und eine gespaltene Gesellschaft mit hohemKonfliktpotential. Daher begrüße ich die Überlegungen von Tajani,Migrantenstädte in Nordafrika aufzubauen, um diese Menschen an ihrerWeiterreise nach Europa nachhaltig zu hindern. Deshalb biete ichHerrn Tajani die AfD-Ehrenmitgliedschaft für sein mutiges Ansprechenvon unangenehmen Wahrheiten an. Herr Tajani, werden Sie Ehrenmitgliedder AfD!"Pressekontakt:Christian LüthPressesprecher der Alternative für Deutschlandchristian.lueth@alternativefuer.deOriginal-Content von: Alternative f?r Deutschland (AfD), übermittelt durch news aktuell