Gauland/Hampel/Pasemann: Einmarsch der Türkei in Syrien destabilisiert die Region

Berlin (ots) - Zum Einmarsch türkischer Truppen in Syrien äußernsich der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag,Alexander Gauland, sowie der außenpolitische Sprecher Armin-PaulusHampel und der Vorsitzende der Syrien-Kontaktgruppe, Frank Pasemann.Gauland: "Der amerikanische Präsident Donald Trump hat seineVerbündeten in Nordsyrien ohne Not im Stich gelassen. Das halte ichfür einen schweren außenpolitischen Fehler, der sich noch bitterrächen wird und die Region weiter destabilisiert - mit unabsehbarenFolgen nicht nur für die Vereinigten Staaten, sondern auch fürEuropa.Hampel: "Die EU muss angesichts des Einmarsches der Türkei inSyrien, der eine schweren Verletzung des Völkerrechts darstellt,unverzüglich die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei abbrechen.Ankara hat einmal mehr bewiesen, dass die Türkei nicht zu Europagehört."Pasemann: "Durch den Einmarsch der türkischen Armee in Syriendroht in der Region ein gefährlicher Flächenbrand. Bereits dieMilitäroffensive der Türkei in der Region um Idlib hat die Lage inder Region weiter verschärft. Die Türkei muss die SouveränitätSyriens über sein Territorium endlich ohne Einschränkungenrespektieren."