Gauland: Griechenland unterstützen - eigene Grenzen schließen

Berlin (ots) - Der Fraktionsvorsitzende der AfD im Deutschen Bundestag AlexanderGauland kommentiert den von der Türkei in Gang gesetzten Ansturm illegalerMigranten auf die EU-Außengrenzen in Griechenland:"Das zynische Erpressungsmanöver des türkischen Staatschefs Erdogan bestätigtalle unsere Warnungen. Der sogenannte 'Türkei-Deal' der Bundeskanzlerin istnicht nur tot, er war von Anfang an ein verhängnisvoller politischer Fehler.Die deutschen und europäischen Steuerzahler haben Milliarden gezahlt, nur umErdogan ein Erpressungsmittel an die Hand zu geben. Weil die EU auf BetreibenMerkels die Kontrolle der Migrationsströme einem unberechenbaren Herrscher mitGroßmachtwahn anvertraut hat, kann Erdogan Migration skrupellos als Waffe gegendie Europäer einsetzen.Deutschland und die EU dürfen sich in dieser Situation zu keinerlei weiterenZugeständnissen an die Türkei zwingen lassen. Die Flüchtlingsströme, die dertürkische Präsident jetzt nach Europa leitet, hat Erdogan mit seinemvölkerrechtswidrigen Militäreinsatz in Nordsyrien allein zu verantworten.Niemand weiß, wie viele Dschihadisten, Al-Qaida-Kämpfer, Islam-Fanatiker undKriegsverbrecher sich unter die zehntausende von Migranten gemischt haben, diederzeit versuchen, die griechische Grenze zu stürmen.Die Konsequenz aus dem krachenden Scheitern des 'Türkei-Deals' lautet: Die EUund ihre Mitgliedstaaten müssen ihre Grenzen selbst schützen. Nicht nur die EU,auch Deutschland selbst muss Griechenland jede mögliche Unterstützung bei derZurückweisung und Rückführung von Grenzverletzern und illegalen Migrantenzukommen lassen.Darüber hinaus muss Deutschland sich, wie seine Nachbarländer das bereits tun,für den Ernstfall auch darauf vorbereiten, seine Grenzen zu schließen undillegale Migranten an den eigenen Grenzen zurückzuweisen. Bundeskanzlerin Merkelund Bundesinnenminister Seehofer können sich angesichts der eskalierenden Lagenicht länger hinter 'europäischen Lösungen' verstecken."