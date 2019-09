Gauland: Greta Thunberg überschreitet mit Drohungen Grenze

Berlin (ots) - Zum Auftritt der schwedischen Schülerin GretaThunberg auf dem Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York teiltder Vorsitzende der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, AlexanderGauland, mit:"Es ist mir unverständlich, wie erwachsene Menschen, die alsPolitiker Verantwortung für ihre Länder tragen, sich von einemMädchen, das noch mitten in der Schulausbildung steckt, so einenAuftritt bieten lassen können.In strittigen Fragen wie der Klimapolitik kann der Austausch vonArgumenten in der politischen Debatte durchaus hart in der Sacheerfolgen. Aber was nicht geht, sind pauschalisierende Anschuldigungenund sogar Drohungen, wie sie Greta Thunberg in New York ausgesprochenhat. Damit hat sie eine Grenze überschritten. Offenbar wäre die16jährige auch aus Gründen des Selbstschutzes in der Schule besseraufgehoben.Es ist bedenklich, dass der Schülerin aus Schweden dennoch auchhierzulande von vielen Politikern und Medien noch immer vielAufmerksamkeit geschenkt wird, ohne dass ihr Verhalten kritischhinterfragt wird."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell