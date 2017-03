Gauland: Frau Merkel drückt sich vor ihrer Verantwortung

Berlin (ots) - Zur Hamburger Absage des Auftrittes des türkischenAußenministers erklärt der stellvertretende AfD-Vorsitzende AlexanderGauland:"Es gibt kein Recht für Vertreter fremder Staaten in DeutschlandVersammlungen abzuhalten. Wenn ausländische Staatsmänner inDeutschland eine Rede halten, dann geschieht dies aus reiner Kulanzder deutschen Bundesregierung. Daher ist es eine Zumutung, wenn FrauMerkel sich einmal mehr wegduckt, erklärt, es gäbe kein Problem,jeder könne herkommen und Reden halten und die Kommunen mit dieserheiklen politischen Entscheidung im Regen stehen lässt.Das ist unlauter und feige. Denn die Kommunen sind überhaupt nichtin der Lage, der türkischen Regierung auf Augenhöhe zu begegnen. Dasist Sache der Bundesregierung. Doch diese Bundesregierung versagt aufganzer Linie: Sie schützt uns nicht vor Terroranschlägen, sie sichertweder unsere Grenzen noch verhindert sie den Wahlkampf türkischerPolitiker in Deutschland.Es ist an der Zeit, die türkische Regierung ganz klar in ihreSchranken zu verweisen. Türkische Regierungsmitglieder haben keinenAnspruch auf eigene Auftritte in Deutschland, erst recht nicht, wennes sich um Wahlkampf in fragwürdiger Sache handelt. DieBundesregierung muss endlich ein Machtwort sprechen - nicht zuletzt,um die Kommunen zu schützen."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecher der Alternative für DeutschlandChristian.lueth@alternativefuer.deOriginal-Content von: Alternative f?r Deutschland (AfD), übermittelt durch news aktuell