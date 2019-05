Gauland: Forderung nach einem europäischen Islam ist eine Schnaps-Idee

Berlin (ots) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn undSchleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (beide CDU)haben sich in einem Gastbeitrag für die Rheinische Post für dieEntwicklung eines europäischen Islams ausgesprochen. Dazu teilt derVorsitzende der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, AlexanderGauland, mit:"Die Forderung nach der Entwicklung eines 'europäischen' Islamsist eine echte Schnaps-Idee. Man kann einer Religion nicht von außenReformen verordnen. Natürlich wissen Jens Spahn und Daniel Güntherdas auch. Ihr Vorstoß für einen modernisierten Islam ist für dasSchaufenster gedacht und soll von den wachsenden Schwierigkeitenablenken, die in Deutschland und anderen EU-Staaten durch dieanhaltende Zuwanderung von Moslems entstehen und die von denpolitisch Verantwortlichen lange ignoriert wurden.Die Lösung für die Probleme, die durch den wachsenden Anteil derMoslems in der Bevölkerung entstehen, ist nicht der unrealistischeTraum von einem Islam, der irgendwann einmal mit der Demokratie undden westlichen Werten kompatibel ist, sondern die konsequenteAbschiebung all jener, die illegal zu uns gekommen sind."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell