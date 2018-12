Gauland: Einwanderungsgesetz ist weiteres Einfallstor für Masseneinwanderung

Berlin (ots) - Zu dem vom Bundeskabinett beschlossenenEinwanderungsgesetz teilt der Vorsitzende der AfD-Fraktion imDeutschen Bundestag, Alexander Gauland, mit:"Mit dem Einwanderungsgesetz hat die Bundesregierung ein weiteresEinfallstor für die Masseneinwanderung nach Deutschland geöffnet.Ohne die dringend erforderliche Sicherung unsere Grenzen wird dasGesetz dazu führen, dass unter dem Deckmantel des Fachkräftemangelsnoch mehr Menschen aus fremden Kulturen nach Deutschland kommen undauch bleiben werden.Dabei war erst in der vergangenen Woche bekannt geworden, dasszwei von drei Flüchtlingen, die seit 2015 ins Land gekommen sind, vomStaate leben, obwohl unter ihnen doch angeblich so viele Fachkräftesind.Ein Gesetz, das Ausländer die Einwanderung erlaubt, ohne dass sieeinen Arbeits- oder Ausbildungsplatz vorweisen müssen, öffnet demMissbrauch Tür und Tor. Mit der sogenannten 'Beschäftigungsduldung',die es abgelehnten Asylbewerbern ermöglicht in Deutschland zubleiben, wenn sie einen Arbeitsplatz haben, wird zudem das Asylrechtweiter ausgehöhlt.Deutschland braucht nicht mehr, sondern endlich deutlich wenigerEinwanderer."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell