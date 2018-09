Gauland: Einstufung der Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsstaaten wäre wichtiges Signal der Abschreckung

Berlin (ots) - Die Anerkennung der Maghreb-Staaten Tunesien,Algerien und Marokko als sichere Herkunftsstaaten droht im Bundesratam Nein der Berliner SPD zu scheitern.Dazu teilt der Vorsitzende der AfD-Fraktion im DeutschenBundestag, Alexander Gauland, mit:"Es ist völlig unverantwortlich, dass die SPD versucht, dieEinstufung der Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsstaaten zuverhindern. Es wäre ein wichtiges Signal der Abschreckung, wennAsylbewerber aus diesen relativ stabilen Staaten mit einerAsyl-Anerkennungsquote von unter fünf Prozent künftig einbeschleunigtes Asylverfahren durchlaufen würden und damit Deutschlandwieder schneller verlassen müssten.Die Bürger verstehen nicht, dass Menschen aus Ländern, in denenviele Deutsche gerne Urlaub machen, jahrelang auf Kosten derSteuerzahler in Deutschland bleiben können, obwohl die überwiegendeMehrheit von ihnen in der Heimat überhaupt nicht politisch verfolgtwird.Die Anerkennung der Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsstaatenkönnte dabei helfen, den Wanderungsdruck nach Deutschland zureduzieren. Doch stattdessen zeigt die Sozialdemokraten zusammen mitGrünen und Linkspartei, dass sie an einer Lösung der Flüchtlingskriseüberhaupt nicht interessiert sind. Ihnen geht es nicht darum, vorallem politisch Verfolgten Schutz in Deutschland zu gewähren. Sieversuchen alles, damit möglichst viele Menschen aus aller Weltunabhängig von den Gründen zu uns kommen können. Das lehnen wir ab."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell