Gauland: Der Doppelpass befeuert den deutsch-türkischen Streit

Berlin (ots) - Zum holländischen Einreiseverbot für die türkischeFamilienministerin erklärt der stellvertretende AfD-VorsitzendeAlexander Gauland:"Es ist gut, dass sich die holländische Regierung gegen dieWahlkampfauftritte der türkischen Regierung mit allen Mitteln wehrt.Es gibt weder im Völkerrecht noch in den Verfassungen dereuropäischen Nationalstaaten einen Anspruch für ausländischePolitiker, amtliche Funktionen im Ausland auszuüben. DieseBestrebungen der Regierung Erdogan sind vermessen und unverschämt.Besonders dreist ist jedoch, dass die türkische Regierung deutscheund niederländische Bürger mit türkischem Migrationshintergrund wieTürken behandelt und alles andere ignoriert.Diese freche Einstellung wird unter anderem durch den immer nochexistierenden Doppelpass befeuert, der ein großer Fehler ist, da erVerwirrung stiftet und zur nationalen Beliebigkeit führt. Genausowenig wie man katholisch und evangelisch gleichzeitig sein kann,sollte man nicht Staatsbürger mehrerer Staaten sein können.Die Möglichkeit eines deutsch-türkischen Doppelpasses ist in nichtgeringem Maße an dem diplomatischen Eklat zwischen Deutschland undder Türkei schuld. Sie gehört dringend abgeschafft, um klareVerhältnisse und Loyalitäten herbeizuführen. Wieder einmal trägt diepolitische Lethargie der Bundesregierung zu einem weiteren Problembei, anstelle es zu lösen."