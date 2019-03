Gauland: Deutschland muss sich endlich wieder an die Dublin-Regeln halten

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - Zur Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs,dass Deutschland Asylbewerber auch in ein anderes EU-Land abschiebendarf, wenn das Sozialsystem dort schlechter ist, teilt derVorsitzende der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, AlexanderGauland, mit:"Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, dass Deutschlandauch in EU-Staaten mit einem schlechteren Sozialsystem abschiebendarf, ist gut und richtig. Es kann nicht sein, dass Flüchtlinge, diedoch angeblich in Europa Schutz vor Krieg oder politischer Verfolgungsuchen, sich das Land mit dem Sozialsystem aussuchen können, dasihnen am besten gefällt. Dieser Rosinenpickerei hat der EuGH endlicheinen Riegel vorgeschoben.Für die Bundesregierung gibt es jetzt keine Ausrede mehr: Sie mussendlich die Dublin-Regeln konsequent umsetzten und Asylbewerber, fürdie Deutschland nicht zuständig ist, in die EU-Staatenzurückschicken, über die sie eingereist sind. Es darf nicht sein,dass die Bundesregierung etwa weiterhin kaum nach Ungarn,Griechenland oder Bulgarien abschiebt, weil die Bedingungen fürAsylbewerber dort angeblich nicht ideal sind.Nur durch konsequente Abschiebungen kann es gelingen, dieSekundärzuwanderung aus anderen EU-Staaten nach Deutschland wirksamzu bekämpfen. Dazu gehört allerdings auch, endlich wieder jedenFlüchtling an der deutschen Grenze abzuweisen, der über ein anderesEU-Land eingereist ist. Nur so kann der anhaltenden Einwanderung indas deutsche Sozialsystem entgegengewirkt werden."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell