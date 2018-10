Gauland: CSU und SPD werden am 14. Oktober in Bayern entsorgt

Berlin (ots) - Zur aktuellen Situation der Koalitionsparteienerklärt der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland:"Das Elend von CDU/CSU und SPD besteht darin, dass sie nie etwaslernen. Da fordert der SPD-Generalsekretär von der CDU, sie müssesich auf ihrem Parteitag im Dezember klar von der AfD distanzieren.Und schon bezeichnet Rainer Haseloff aus Sachsen-Anhalt eine möglicheZusammenarbeit mit der AfD als politischen Selbstmord. Und HorstSeehofer, dessen CSU in Bayern inzwischen den Untergang beimUrnengang fürchtet, macht sich selbst Mut: 'Herr Gauland kann sagen,was er will, es gibt keine Koalition zwischen Union und AfD. Nein,nein, nein!'Das erinnert fatal an den früheren hessischenSPD-Ministerpräsidenten Holger Börner, der als Maurermeister dieGrünen mit der Dachlatte entsorgen wollte. Kurze Zeit darauf wurdeJoschka Fischer in weißen Turnschuhen als erster hessischerUmweltminister vereidigt. Die Turnschuhe haben ihren Weg ins Haus derGeschichte gefunden, die Dachlatte ist auf dem von Martin Schulz füruns vorgesehenen Misthaufen derselben gelandet.Wohin die Wähler CSU und SPD am 14. Oktober in Bayern entsorgen,ist noch offen, doch Dachlatten könnten danach vonnöten sein, um dietraurigen Reste der beiden einstigen Volksparteien abzudecken."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestagchristian.lueth@afdbundestag.deTel.: 030 227 57224Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell