Gauland: CDU ist keine Volkspartei mehr

Berlin (ots) - Die Bildungsministerin von Schleswig-Holstein, Karin Prien (CDU),hat die Werteunion als "Sektierertruppe" bezeichnet.Dazu teilt der AfD-Bundessprecher Dr. Alexander Gauland mit:"Nach Peter Tauber lässt auch seine Parteifreundin Karin Prien keinen Zweifeldaran, dass die Zeit der Union als Volkspartei endgültig vorbei ist. Wer denZusammenschluss der Konservativen in der CDU als 'Sektierertruppe'diskreditiert, will die Union spalten und noch weiter nach links rücken. Es hatdie CDU früher ausgezeichnet, dass in ihr unterschiedliche politische Strömungenvon christlich über sozial bis hin zu konservativ versammelt waren. Doch dieseZeiten sind endgültig vorbei. Mit aller Macht versuchen die Vertreter derMerkel-CDU, die letzten verbliebenen bürgerlich-konservativen Mitglieder undWähler zu vertreiben, um den Weg für eine Zusammenarbeit mit den Grünen aufBundesebene freizumachen.Den verbliebenen Konservativen in der CDU bleibt nur noch, die Konsequenzen zuziehen und sich der bürgerlich-konservativen Alternative AfD anzuschließen. Hiermüssen sie nicht fürchten, dass sie mit ihren konservativen Positionen aneckenund an den Rand gedrängt werden."