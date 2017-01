Gauland: die Bundesregierung hat 22 Milliarden Euro in den Sand gesetzt

Berlin (ots) - Zu den Gesamtausgaben von 22 Milliarden Euro fürdie Bewältigung der Flüchtlingskrise erklärt der stellvertretendeAfD- Vorsitzende Alexander Gauland:"Die Bundesregierung hat 2016 angeblich rund 22 Milliarden Eurofür Flüchtlinge ausgegeben. Die wahrscheinlich beruhigend gemeinteBegründung, das meiste Geld davon würde letztendlich in dieWirtschaft fließen, ist absurd. Nähme man diese Begründung ernst,müsste man vielmehr jedem Deutschen tausend Euro auszahlen, denn dannwürde die Wirtschaft viel besser angekurbelt werden.Diese Milliarden sind schlecht investiert und fördern letztendlichnur weiteren Massenzuzug von illegalen Migranten nach Deutschland.Dieses Geld hätte man in innere Sicherheit, Bildung oderSteuerentlastung und nicht zuletzt in die Grenzsicherung fließenlassen sollen. Das wäre nachhaltig."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecher der Alternative für DeutschlandChristian.lueth@alternativefuer.deOriginal-Content von: Alternative f?r Deutschland (AfD), übermittelt durch news aktuell