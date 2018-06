Gauland: Bundespräsident sollte nicht ausgrenzen

Berlin (ots) - In einem Interview mit der FAZ hat BundespräsidentFrank-Walter Steinmeier gesagt, er schäme sich für Äußerungen vonAfD-Politikern. Dazu erklärt der Vorsitzende der AfD-Fraktion imDeutschen Bundestag, Alexander Gauland:"Es ist nicht Aufgabe des Bundespräsidenten, sich für Teile desVolkes und seiner Repräsentanten zu schämen. Es ist seine Aufgabe,Menschen zusammenzuführen.Es ist das gute Recht des Bundespräsidenten sich an Debatten überErinnerungskultur und Geschichtspolitik zu beteiligen und er hatnatürlich auch das Recht, Kritik an der AfD zu üben. Aber alsRepräsentant des ganzen deutschen Volkes sollte er Ausgrenzungendurch moralische Unwerturteile vermeiden."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecher der AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 227 57225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell