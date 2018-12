Gauland: Bürger brauchen keine Durchhalteparolen

Berlin (ots) - Nach einem Bericht der Bild beziehen zwei von dreiMigranten (63,7 Prozent) aus den wichtigsten Flüchtlingsländern HartzIV.Dazu teilt der Vorsitzende der AfD-fraktion im DeutschenBundestag, Alexander Gauland, mit:"Man muss Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer fast dankbar sein, dasser vergangene Woche versucht hat, sich mit seinen leichtfertigenÄußerungen über die angeblich gelungene Integration der Flüchtlingelieb Kind bei der Bundesregierung zu machen.Denn Kramer hat mit seiner abenteuerlichen Behauptung, dassMerkels Satz 'Wir schaffen das' in Bezug auf die Integration vonFlüchtlingen richtige gewesen sei, dazu beigetragen, dass jetzt dieungeschminkten Zahlen an die Öffentlichkeit kommen.Demnach beziehen knapp zwei Drittel der Flüchtlinge, die durchMerkels unverantwortliche Politik der offenen Grenze in das Landgekommen sind, Hartz IV. Das bedeutet auf Jahre hin eine unabsehbarefinanzielle Belastung der deutschen Steuerzahler.Die Bürger, die die Kosten und die Folgen der unkontrolliertenMasseneinwanderung tragen müssen, haben ein Recht darauf, dass ihreSorgen endlich ernst genommen werden. Was sie ganz bestimmt nichtbrauchen, sind substanzlose Durchhalteparolen."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell