Berlin (ots) - Die italienischen Behörden haben das privatedeutsche Hilfsschiff "Sea-Watch 3" beschlagnahmt, das zuvor 65illegale Einwanderer nach Lampedusa gebracht hatte.Dazu teilt der Vorsitzende der AfD-Fraktion im DeutschenBundestag, Alexander Gauland, mit:"Mit der Beschlagnahmung der 'Sea-Watch 3' setzt ItaliensInnenminister Salvini ein wichtiges Zeichen im Kampf gegen dieillegale Einwanderung nach Europa. Indem er das Schiff derselbsternannten Seenotretter, deren Mithilfe die kriminellenSchlepperbanden bei ihrem Treiben einkalkulieren, an die Kette legt,verdirbt der den Schleppern ihr schmutziges Geschäft. Auch mit demPlan, künftig für jeden Migranten, der von einem Hilfsschiff ohneErlaubnis nach Italien gebracht wird, 3.500 bis 5.500 Euro Strafe zuverlangen, geht Salvini in die richtige Richtung.Nun muss endlich auch die Bundesregierung ihren Beitrag dazuleisten, dem anhaltenden Wanderungsdruck nach Europa, der vor allemdurch Merkels unverantwortliche Politik der offenen Grenzen befördertwird, mit wirkungsvollen Maßnahmen ein Ende zu bereiten. Dazu gehörtdie konsequente Abschiebung abgelehnter Asylbewerber ebenso wie dieZurückweisung von Flüchtlingen, die über sichere Drittstaateneinreisen, an der deutschen Grenze. Ziel muss es sein, dass illegaleEinwanderer gar nicht mehr auf die Idee kommen, sich überhaupt aufden Weg nach Europa zu machen."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell