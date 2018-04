Gauland: Aufklärung und Dialog im Fall Skripal

Berlin (ots) - Zum Bericht des britischen Militärlabors, es gäbekeine Beweise dafür, dass das Gift, das zum Tod von Skripal geführthat, aus Russland komme, erklärt der AfD-FraktionsvorsitzendeAlexander Gauland:"Es existieren keine Beweise dafür, dass Russland hinter demMordanschlag auf Skripal steckt. Das bedeutet vor allen Dingen, dassdie Ausweisungen von russischen Diplomaten und alle anderenpolitischen Maßnahmen gegen Russland in dieser Sache voreilig undunklug waren.Auch in Diplomatie und Politik muss zunächst dieUnschuldsvermutung gelten. Das voreilige, fast hysterische Ausweisenvon russischen Diplomaten hatte lediglich zur Folge, das ohnehinangespannte Verhältnis zu Russland noch weiter zu verschlechtern.Die Regierungen von Deutschland, den USA und Großbritanniensollten sich schnell um eine Normalisierung ihres Verhältnisses zuRussland bemühen, andernfalls wird ein weiterer Schritt in RichtungKalter Krieg zementiert. Das kann in niemandes Interesse sein.Aufklärung und Dialog müssen jetzt die Devise sein."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestagchristian.lueth@afdbundestag.deOriginal-Content von: Alternative für Deutschland (AfD), übermittelt durch news aktuell