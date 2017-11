Gaudi statt Gämse, Beton statt Birkhühner!

Hamburg (ots) - Die Deutsche Wildtier Stiftung kritisiert dengeplanten Bau eines Skiliftes am Riedberger HornSeit 45 Jahren schützt der sogenannte Alpenplan die Flora undFauna der bayerischen Alpen. Bis jetzt. Denn ab Ende nächster Wocheheißt es im Freistaat wohl endgültig: "Gaudi statt Gämse, Beton stattBirkhühner!" Am 9. November will der bayerische Landtag über eineÄnderung des Alpenplans abstimmen, um den Weg für einen neuen Skiliftam Riedberger Horn im Allgäu frei zu machen. "Bei einem zustimmendenVotum würden die verantwortlichen Politiker den Wildtier-Lebensraumam Riedberger Horn opfern und gleichzeitig die bayerischeForstpolitik der vergangenen Jahre ad absurdum führen", kritisiertDr. Andreas Kinser von der Deutschen Wildtier Stiftung. "Immerhinwurde über Jahrzehnte hinweg der sogenannte Schutzwald mitSteuermitteln aufwendig saniert, der nun der Motorsäge zum Opferfallen soll", so Kinser. Auf den Sanierungsflächen ist sogar dieSchonzeit für Gämse, Rehe und Hirsche aufgehoben, damit derSchutzwald ungestört wachsen kann. "Vom Freistaat bezahlteBerufsjäger mussten den Schießbefehl ausführen, dessen Widersinn nunoffen zutage tritt!"Die Gipfelregion des Riedberger Horns gehört zur Schutzzone C desAlpenplans, in der jegliche Verkehrserschließungen und schon gar derBau eines Skiliftes bislang verboten sind. Der Freistaat möchte nundas betroffene Gebiet aus dieser strengen Schutzzone herausnehmen."Am Riedberger Horn lebt eine der wichtigsten Birkwild-Populationenin ganz Deutschland", betont Kinser. "Während in anderenBundesländern der Lebensraum des Birkwildes mühevoll erhalten undwiederhergestellt wird, zerstört der Freistaat die bestenLebensräume."Für die Deutsche Wildtier Stiftung ist der geplante Bau derSkischaukel am Riedberger Horn eines von mehreren Beispielen, bei demdie Wildtiere gegenüber den Interessen des Menschen den Kürzerenziehen. "In einem Projekt rund um die Gämse in Bayern untersuchen wirderzeit, in welchen Gebieten im Lebensraum der Alpengams sich dieunterschiedlichen Interessen des Menschen am Tourismus, an derWeidewirtschaft und am Schutzwald widersprechen", so Kinser. Denn imGegensatz zu dem vom Aussterben bedrohten Birkhuhn gehört für Gämseauch der Wald unterhalb der Baumgrenze zu ihrem natürlichenLebensraum - erst recht, wenn auf den Gipfeln der Skizirkus tobt.Unterhalb des Riedberger Horns gibt es daher das Wildschutzgebiet"Schwabenhof", in dem derzeit während der Skisaison Betretungsverbotherrscht. Mitten durch dieses Wildschutzgebiet verläuft nun jedochdie geplante Trasse einer neuen Skipiste, die neben dem Liftzukünftig noch mehr Touristen in die Berge locken soll. Damit wirddie Abstimmung im bayerischen Landtag endgültig auch zu einerAbstimmung über die Artenvielfalt am Riedberger Horn.Pressekontakt:Eva Goris, Pressesprecherin, Christoph-Probst-Weg 4, 20251 Hamburg,Telefon 040 9707869-13, Fax 040 9707869-19,E.Goris@DeutscheWildtierStiftung.de, www.DeutscheWildtierStiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuell