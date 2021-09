Gaucho Group Aktie: Luxus von Argentinien nach Las Vegas!

Wenn man an Luxus denkt, kommen einem sofort Länder wie Frankreich und die Schweiz in den Sinn. Gaucho Group Holdings (NASDAQ:VINO), eine argentinische Luxusmarke mit Sitz in den USA, versucht, dies zu ändern. Gaucho hat sich mit seinem Fokus auf edle Weine, atemberaubende Immobilien und hochwertige Mode einen Namen im Bereich Luxusmarken und Lifestyle gemacht. Jetzt bringt Gaucho argentinischen Luxus auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung