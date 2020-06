Gattaca: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Gattaca, die im Segment "Human Resource & Employment Services" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 01.07.2020, 02:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 45.5 GBP.

Die Aussichten für Gattaca haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Derzeit schüttet Gattaca nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Professionelle Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 0,21 Prozentpunkte (2,56 % gegenüber 2,36 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Für Gattaca liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Gattaca vor. Aus Analystensicht erhält die Gattaca-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Gattaca erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -66,97 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um 1,53 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -68,5 Prozent im Branchenvergleich für Gattaca bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,83 Prozent im letzten Jahr. Gattaca lag 68,8 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.