GattacaSollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, ?

Der Kurs der Aktie Gattaca steht am 10.03.2019, 01:00 Uhr an der heimatlichen Börse London bei 115,73 GBP. Der Titel wird der Branche "Human Resource & Employment Services" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Gattaca ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Professionelle Dienstleistungen) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 4,63 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 88 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 37,14 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Gattaca investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,82 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Professionelle Dienstleistungen einen Mehrertrag in Höhe von 0,57 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Gattaca. Die Diskussion drehte sich an zwei Tagen vor allem um negative Themen, wobei es keine positive Diskussion zu verzeichnen gab. An zwei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Gattaca daher eine "Sell"-Einschätzung. Insgesamt erhält Gattaca von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Sell"-Rating.