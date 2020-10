Gates: Europa als Vorbild

Der Mitbegründer der Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), Bill Gates, sagte am Donnerstag auf dem GeekWire-Gipfel, dass die Regulierungsbehörden in Kartellangelegenheiten einen eingehenderen und unternehmensspezifischeren Ansatz benötigen, berichtete CNBC.

Die ehemalige Führungskraft sprach das Thema der US-Regulierungsbehörden an, die Amazon.com, Inc (NASDAQ:AMZN), Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), Facebook Inc (NASDAQ:FB) und Apple Inc (NASDAQ:AAPL) untersuchten.

Laut Gates ist eine genaue Untersuchung zwar wichtig, aber die Regulierungsbehörden, die ...



