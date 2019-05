Gateley: Der Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Eaton":

Am 19.05.2019, 02:00 Uhr notiert die Aktie Gateley an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 162,4 GBP. Das Unternehmen gehört zum Segment "Forschungs- und Beratungsdienste".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Gateley einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Gateley jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Die Aktie von Gateley gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 13 insgesamt 65 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Professionelle Dienstleistungen", der 37,01 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,42 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Gateley damit 2,11 Prozent über dem Durchschnitt (3,31 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt 2,62 Prozent. Gateley liegt aktuell 2,8 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Gateley investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,55 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Professionelle Dienstleistungen einen Mehrertrag in Höhe von 2,28 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.