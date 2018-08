Gategroup übernimmt deutsche SCK Services – Kein Preis

Zürich (awp) - Der Airline-Caterer Gategroup kauft in Deutschland zu. So übernimmt die Tochtergesellschaft Gate Gourmet das Unternehmen SCK Services, wie die Gesellschaft am Mittwoch mitteilte. Ein Preis wurde in der Mitteilung nicht genannt.

Das auf Verpflegung in der Luft spezialisierte Catering Unternehmen SCK verfügt den Angaben zufolge über Standorte an den Flughäfen Berlin Tegel, Berlin Schönefeld, Stuttgart und Nürnberg.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten