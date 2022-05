Gate.io startet Mirror World NFT Box

Majuro, Marshallinseln (ots/PRNewswire) -Gate.io, eine der weltweit führenden Kryptowährungsbörsen mit über 10 Millionen Nutzern weltweit und einer breiten Palette von handelbaren Vermögenswerten, hat die bevorstehende Notierung von Mirror World NFTs auf seinem NFT-Marktplatz (https://www.gate.io/nft/collection/12361/Mirror%20Gen2%20Ticket?ch=pnn3005) angekündigt, Der Start ist für den 1. Juni 2022 geplant.Über Mirror NFTMirror World ist eine Spiel-Matrix mit KI-angetriebenen virtuellen Wesen (die Spiegel), die zusammen mit den Spielern im Spiel-Universum kämpfen. Spiegel sind vollständig mit allen Play-to-Earn-Spielen in unserer Matrix kompatibel. Dies bedeutet, dass jeder mit einem Pass darauf zugreifen kann.Unter den bestehenden Spielwelt-Designs enthält Mirror World [Mirrama], ein ARPG, das Roguelike-Gameplay, [Brawl of Mirror], ein zufälliges PVP-basiertes Arena-Duellspiel und [Beacon], ein SLG-basiertes Spiel kombiniert.Mirror World ist eine perfekte Mischung aus einem virtuellen Spielplatz, einem lustigen Spielerlebnis und einer Quelle für echte Belohnungen. Der Mirror NFT ist der weltweit erste intelligente NFT, bei dem jeder Mirror seine einzigartigen Eigenschaften, exklusiven Attribute und Ränge aufweist. Mit der KI-gesteuerten Seele sind Spiegel-NFTs dynamisch und interaktiv, die es den Inhabern ermöglichen, sich mit dem gesamten Spiel-Ökosystem zu verbinden. Derzeit sind alle 11.000 Spiegel für Generation Assets ausverkauft und für den Handel aktiviert.Die Mirror Gen2 NFT-Sammlung enthält 3 Fraktionen: Vida, Xeon und Nova sowie innerhalb jeder Fraktion kann Mirror in Common, Rare, Elite, Legendary und Mythical Raritäten geprägt werden. Diese KI-gestützten Assets können in der Mirror World Matrix verwendet werden.Der Mirror Gen2 NFT (https://www.gate.io/nft/collection/12361/Mirror%20Gen2%20Ticket?ch=pnn3005) , der auf Gate.io eingeführt wird, kostet 50 US-Dollar für eine Menge von 528 Einheiten. Mirror NFT ist ein zentrales Asset innerhalb von Mirror World und dient folgenden Zwecken:- One Pass to Mirror World Matrix (3+ P2E Spiele Release im Jahr 2022)- Intelligente virtuelle Wesen mit unabhängigen Persönlichkeiten- Spiegelung der Welt im SpielDa NFT Box weiter expandiert und den Gesamterfolg erlebt, ist Gate.io bestrebt, weiter zur Entwicklung der GameFi- und NFT-Communities der Blockchain beizutragen und möchte diese Integration nutzen, um sein unermüdliches Engagement deutlich hervorzuheben.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1828542/Gate_c_rgb.jpgPressekontakt:Summi Di,+86-13811054761,summidi@mail.gate.ioOriginal-Content von: Gate.io, übermittelt durch news aktuell