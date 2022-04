Gate.io sorgt für Furore beim Pariser NFT-Tag

Majuro, Marshallinseln (ots/PRNewswire) -Gate.io (https://www.gate.io/?ch=prn1204), eine der weltweit führenden Kryptowährungsbörsen, hat beim diesjährigen Pariser NFT-Tag alle Register gezogen. Als einer der Sponsoren der Veranstaltung hat Gate.io eine aufregende Aktivierung an seinem Stand während der Veranstaltung, die auch auf dem virtuellen Event von Decentraland zu sehen sein wird.Der Gate.io-Stand auf dem Pariser NFT-Tag, der am 12. April im Palais Brongniart in Paris stattfindet, bietet viele aufregende Aktivitäten, darunter eine Kreativ-Ecke, in der ein Künstler, Yassin Latrach, personalisierte Kunstwerke für die Teilnehmer kreiert, die sie auf der NFT Magic Box-Plattform von Gate.io abrufen können. Die Kreativecke wird auch ein kollektives NFT erstellen, das versteigert wird, wobei der Erlös den Teilnehmern zugute kommt.Die Hauptattraktion wird die eGaming Corner des Unternehmens sein, die einen Rennsimulator enthält, in dem die Teilnehmer um ihren Anteil an spannenden Preisen wetteifern können, indem sie eine der schnellsten Rundenzeiten auf einer virtuellen Rennstrecke fahren. Es wird auch eine Krypto-Verlosung für Teilnehmer geben, die ihren GatePass am Gate.io-Stand abholen und am Gewinnspiel teilnehmen.„Die Paris Blockchain Week ist nach wie vor eine der wichtigsten europäischen Krypto-Veranstaltungen. Wir freuen uns, wieder dabei zu sein, vor allem während des Paris NFT-Tag, den wir sponsern. Veranstaltungen sind eine wichtige treibende Kraft für das Wachstum und die Expansion des Kryptomarktes, da sie Einblicke von Branchenführern und großartige Networking-Möglichkeiten für große und kleine Akteure der Branche bieten", sagte Marie Tatibouet, Chief Marketing Officer bei Gate.io.Auf dem Pariser NFT-Tag werden über hundert Redner aus verschiedenen Branchen Einblicke in den Markt und ihre Tätigkeit geben, wobei der Schwerpunkt auf den Bereichen Luxus, Sport, Glücksspiel, Kunst und Metaverse liegt. Die Veranstaltung wird auch im Metaverse (https://rlty.live/paris-nft-day/) durch ein spezielles Event auf Decentraland stattfinden.Die Präsenz von Gate.io auf der Veranstaltung folgt auf die Teilnahme an mehreren anderen Veranstaltungen weltweit, darunter die Crypto Expo Dubai 2022, die AIBC Dubai, die CryptoCompare London, die Block World Tour Andorra 2022, die Non Fungible Conference Lissabon und die bevorstehende Paris Blockchain Week, zu der auch der Paris NFT-Tag gehört.Informationen zu Gate.ioGate.io (https://www.gate.io/?ch=prn1204) wurde im Jahr 2013 gegründet und ist eine der ältesten und führenden Kryptowährungsbörsen. Gate.io bietet die meisten der führenden digitalen Vermögenswerte an und hat über 10 Millionen registrierte Nutzer auf der ganzen Welt. Sie wird auf CoinGecko durchgehend als eine der 10 besten Kryptowährungsbörsen nach Liquidität und Handelsvolumen eingestuft und wurde vom Blockchain Transparency Institute (BTI) verifiziert. Außerdem wurde Gate.io von Forbes Advisor mit 4,5 bewertet und ist damit eine der besten Krypto-Börsen für 2021. Neben der Hauptbörse bietet Gate.io auch andere Dienstleistungen wie dezentrale Finanzen, Forschung und Analyse, Risikokapitalinvestitionen, Wallet-Dienste und mehr.Haftungsausschluss: Es kann sein, dass Gate.io in bestimmten Märkten aufgrund lokaler Vorschriften nicht den vollen Umfang seiner Dienste anbieten kann. Eine Liste der eingeschränkten Stqndorte finden Sie im Abschnitt „Eligibility" unserer Nutzungsvereinbarung (https://www.gate.io/docs/agreement.pdf).Pressekontakt:Summi Di,summidi@mail.gate.ioOriginal-Content von: Gate.io, übermittelt durch news aktuell