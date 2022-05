Gate.io feiert 9. Geburtstag mit neuer Markenidentität

Majuro, Marshallinseln (ots/PRNewswire) -Die neu gestaltete Markenidentität leitet eine neue Phase der Innovation und des Wachstums für die angesehene Kryptowährungsbörse einGate.io (https://www.gate.io/?ch=pnw0530), eine der ersten Kryptowährungsbörsen der Welt und ein führendes Unternehmen unter den Plattformen für digitale Vermögenswerte, feiert heute seinen 9. Geburtstag (https://www.gate.io/activity/ninth_anniversary?ch=pnw0530). Das Unternehmen hat außerdem eine Aktualisierung seiner Marke angekündigt, um seine Werte und sein Engagement für seine Nutzer besser widerzuspiegeln. Als Teil der überarbeiteten Markenidentität stellt Gate.io einen neuen Slogan, ein neues Farbschema und ein neues Logo vor.Dr. Lin Han, CEO und Gründer von Gate.io, sagte:„Gate.io ist ständig auf der Suche nach Durchbrüchen und Fortschritten und bleibt dabei unerschütterlich in seiner Entschlossenheit, die Entwicklung und den Fortschritt in der Krypto-Industrie voranzutreiben. Wir glauben, dass das neue Logo und das Farbschema die Lektionen widerspiegeln, die wir in fast einem Jahrzehnt im Dienste unserer Nutzer gelernt haben, während wir weiterhin danach streben, eine innovative Marke zu schaffen, die offen und für jeden auf der Welt zugänglich ist."Die neue Markenidentität von Gate.ioDer neue Slogan von Gate.io lautet „Gateway to Crypto" Einer der X-Faktoren von Gate.io ist das vielfältige Angebot an Altcoin-Optionen. Dieser Slogan, gefolgt von dem Satz „Trade over 1,400 cryptocurrencies safely, quickly, and easily", fasst die Hauptmerkmale von Gate.io zusammen: Gate.io ist eine globale Multiwährungsplattform, auf die jeder auf der Welt leicht zugreifen kann, um in eine Vielzahl von Kryptowährungen zu investieren. Diese Nachricht positioniert Gate.io als eine beeindruckende Präsenz in wichtigen neuen und aufstrebenden Märkten.Das neue Logo von Gate.io besteht aus einem 3/4-Kreis, der die Inklusivität, Sicherheit und Stabilität des Unternehmens repräsentiert. Das Logo enthält auch ein "Block"-Element, das Blockchains symbolisiert. Zusammen bilden der Kreis und der Block den Buchstaben „G" für Gate.io und verdeutlichen das Engagement von Gate.io, die boomende Blockchain-Ära zu nutzen, um eine digitale Welt zu schaffen, die Innovation, Zuverlässigkeit und Sicherheit vereint.In Zukunft wird Gate.io ein neues Farbschema in Blau und Grün annehmen, das Gate.io als eine integrative und reife Marke mit einer Plattform darstellt, die für jeden gleichermaßen zugänglich ist.Gate.io Lite App und Mini App startenGate.io (https://www.gate.io/?ch=pnw0530) führt außerdem ein bemerkenswertes Update seiner mobilen App ein, das es den Nutzern ermöglicht, sich für eine „Lite App"-Version innerhalb der Flaggschiff-App zu entscheiden, die rationalisierte und vereinfachte In-App-Transaktionen für den Kryptohandel bietet. Mit der Lite App können die Nutzer auch unterwegs auf eine Reihe grundlegender Funktionen für verschiedene Krypto-Assets zugreifen, wie z. B. die Anzeige der Marktstimmung anhand leicht verständlicher Trendlinien, die Einzahlung in Fiat-Währung, den Währungsumtausch und grundlegende Kontoeinstellungen usw.Die Börse führt außerdem eine Mini-App ein, mit der die Nutzer durch Krypto-Anwendungen von Drittanbietern navigieren können. Die mobile Mini-App ist jetzt live, während die Webversion noch fein abgestimmt wird. Da Gate.io's Angebot an Krypto-App-Partnern von Drittanbietern wächst, können verschiedene Kategorien wie Online-Shopping, Reisen, Geschenkkarten und Ticketing über die Mini-App genutzt werden. Dies ermöglicht den Nutzern den Zugang zu mehreren Diensten, ohne dass sie sich für ein fremdes Händlerkonto anmelden müssen. Einer der Kanäle, die bereits in der Mini-App verfügbar sind, ist das GameFi Centre, wo die Nutzer GameBox, eine Sammlung unabhängiger Spiele, genießen können.Wettbewerbe mit Preisen in Höhe von 9 Millionen US-DollarZusammen mit den Feierlichkeiten zum 9. Geburtstag startet Gate.io am 27. Mai 2022 eine 9. Jubiläums-Serienkampagne, bei der insgesamt 9.000.000 US-Dollar an Preisen vergeben werden.Gate.io wird zum Beispiel 9.000 Space Travel NFTs Mystery Boxen veröffentlichen, die Space Travel NFTs in fünf Seltenheitsstufen enthalten. Nutzer, die die Space Travel NFTs sammeln, haben die Chance, eine Sitzplatzkaution für eine Weltraumreise zu gewinnen - erfahren Sie mehr, indem Sie die Space Travel NFT Mystery Boxes Kampagne von Gate.io im Auge behalten.Über Gate.ioGegründet im Jahr 2013, ist Gate.io (https://www.gate.io/?ch=pnw0530) eine der ersten Kryptowährungsbörsen der Welt und führend unter den Plattformen für digitale Vermögenswerte. Gate.io bietet Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Handel mit mehreren führenden digitalen Vermögenswerten an und hat mittlerweile über 10 Millionen Nutzer auf der ganzen Welt. Sie wurde auf CoinGecko durchgängig als eine der 10 besten Kryptowährungsbörsen in Bezug auf Liquidität und Handelsvolumen eingestuft und wurde vom Blockchain Transparency Institute (BTI) verifiziert. Gate.io wurde außerdem von Forbes Advisor mit 4,5 bewertet und ist damit eine der besten Krypto-Börsen für 2021. Neben der Hauptbörse bietet Gate.io auch andere Dienstleistungen wie dezentrale Finanzen, Forschung und Analyse, Risikokapitalinvestitionen, Wallet-Dienste, Labore und mehr.Wichtige Links- Gate.io - https://www.gate.io- GateChain - https://www.gatechain.io- NFT Zauberkasten - https://www.gate.io/nft- Gate.io Startup - https://www.gate.io/startup- Gate.io Institutionelle Dienstleistungen - https://www.gate.io/institution- Gate Ventures - https://ventures.gate.ioHaftungsausschluss:Bitte beachten Sie, dass Gate.io (http://gate.io/) in bestimmten Märkten und Jurisdiktionen möglicherweise nicht den vollen Umfang seiner Dienstleistungen anbietet, und Gate.io (http://gate.io/) kann die Nutzung aller oder eines Teils der Dienste von eingeschränkten Standorten aus einschränken oder verbieten. Für Einzelheiten zu den eingeschränkten Standorten lesen Sie bitte die Nutzungsbedingungen "Abschnitt II Förderungswürdigkeit" (https://www.gate.io/docs/agreement.pdf.) .Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1828456/image_1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1828517/Gate_Logo_c_rgb_Logo.jpgPressekontakt:Summi Di,+86-13811054761,summidi@mail.gate.ioOriginal-Content von: Gate.io, übermittelt durch news aktuell