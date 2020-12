Gasversorger gaben gesunkene Großhandelspreise nicht voll weiter

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutschen haben im abgelaufenen Jahr nicht vollständig von sinkenden Gaspreisen profitiert und den Versorgern einen Extra-Gewinn von fast einer Milliarde Euro beschert. Das ist das Ergebnis einer Gaspreisstudie des Hamburger Forschungsinstituts Energycomment, über welche die "Saarbrücker Zeitung" (Montagsausgabe) berichtet. Die Bundestagsfraktion der Grünen hatte die Erhebung in Auftrag gegeben.

Demnach gab es 2020 durch den milden Winter und die Folgen von Corona zunächst einen regelrechten Einbruch auf einen historischen Tiefpreis von 0,58 Cent je Kilowattstunde im Großhandel. Inzwischen liegt der Preis dort wieder bei 1,44 Cent, dem ebenfalls schon niedrigen Niveau des Vorjahres. Die privaten Verbraucher profitierten jedoch kaum davon. Ihre Versorgungspreise sanken im Schnitt lediglich um 3,5 Prozent. Für die Industriekunden sank das Preisniveau hingegen um 32,5 Prozent. Gleichzeitig erhöhte sich 2020 die Gewinnmarge der Anbieter von zuvor 3,05 Cent auf 3,35 Cent je Kilowattstunde. Wären die gesunkenen Einstandspreise komplett weitergegeben worden, hätte jeder Privathaushalt 60 Euro im Jahr sparen können, so die Hamburger Forscher. Rund 55 Prozent der Wohnungen in Deutschland werden mit Gas beheizt. Mehr als zwei Drittel der Kunden sind dabei ihrem lokalen Anbieter treu. Die Studienautoren wiesen darauf hin, dass ein Preisvergleich im kommenden Jahr noch wichtiger werde, da bereits 300 Anbieter Preiserhöhungen wegen der kommenden CO2-Steuer angekündigt haben. Auch der Grünen-Energiepolitiker Oliver Krischer sagte: "Gerade den privaten Gaskunden in den sogenannten Grundversorgungstarifen, die besonders teuer sind, kann man nur einen Wechsel empfehlen."

