Gastronomieangebot fast komplett / Five Guys, Nôm Nôm und Shibuya kommen an den Mercedes Platz

Berlin (ots) - Das Gastronomieangebot für den Mercedes Platz vorder Mercedes-Benz Arena erhält mit der amerikanischen BurgerketteFive Guys, dem vietnamesischen Restaurantkonzept Nôm Nôm und demSushi Restaurant Shibuya weiteren Zuwachs. Damit sind 17 der 20geplanten Gastronomieflächen bereits vermietet. Das gab die AnschutzEntertainment Group (AEG), Bauherr, Entwickler und Betreiber deszukünftigen Mercedes Platz heute bekannt.Michael Kötter, Vice President Real Estate & Development: "UnserZiel war es immer, den Besuchern des Mercedes Platz ein vielseitigesund interessantes Gastronomie-Angebot zu präsentieren. Mit Nôm Nômund Shibuya werden zwei asiatische Konzepte am Mercedes Platz ihrePremiere feiern, während Five Guys mit seinen weltweit beliebtenBurgern den Standort bereichern wird."Five Guys, die 1986 in Arlington Virginia gegründete Burgerkette,bringt ihr ganz besonderes Konzept an den Mercedes Platz. Auf einerFläche von 280 qm setzt Five Guys auch hier auf Frische undIndividualität. Im Restaurant findet man weder Mikrowellen, nochGefrierschränke oder piepsende Timer - alles wird frisch undindividuell in der offenen Küche vor den Augen der Gäste zubereitet.So werden beispielsweise die Kartoffeln jeden Morgen frischgeschnitten und anschließend in reinem Erdnussöl frittiert. Gästehaben die Wahl zwischen Burgern, Hot Dogs und Sandwiches, die sie mit15 kostenlosen Toppings individuell zusammenstellen können. Aus demgesamten Angebot ergeben sich somit mehr als 250.000Kombinationsmöglichkeiten. Hinzu kommen noch 1.000Milkshake-Varianten."Die Lust auf Burger ist seit Jahren ungebrochen und der MercedesPlatz ist in diesem Segment hervorragend aufgestellt", sagt MichaelKötter.Der Burgergrill Hans im Glück stand bereits zuvor als Mieter amMercedes Platz fest und wird in außergewöhnlichem Wohlfühlambientebeste Burger- und Cocktailkreationen bieten.Mit Nôm Nôm kommt die vietnamesische Küche an den Mercedes Platzund bezieht eine Fläche von 89 qm. Frisch verpackt und mit Liebezubereitet - das ist das Geheimnis dieses neuen Konzepts. Nebenvietnamesischen Sandwiches und knackigen Salaten dürfen sich dieGäste hier auf schnelle Häppchen, Sommerrollen mit hausgemachtenSaucen, hausgemachte Phô und leckere Säfte freuen. Die Leidenschaftfür erstklassiges Street Food zeigt sich vor allem in der Auswahl derqualitativ hochwertigen Rohstoffe und der schonenden Zubereitung.Denn auch wenn es schnell gehen muss sollte es "nôm-nôm" sein.Shibuya wird das Sushi Restaurant am Mercedes Platz heißen.Shibuya ist das Herzstück von Tokio, wo liebevoll-traditionelleGassen neben moderner Architektur und lebendigen Lichtern derWerbeschilder um die Gunst der Besucher wetteifern. Das Restaurantwird diese Szenerie in Berlin auf einer Fläche 218 qm aufleben lassenund die Besucher durch Charme und gutes Essen anziehen: Daskulinarische Angebot ist vielfältig wie der Stadtteil Shibuya selbstund bietet frische hausgemachte Ramen, traditionelle und neuinterpretierte Sushi-Sorten; besondere Aufmerksamkeit gilt denIzakaya-Speisen, eine Art Tapas, die in geselligen Trinkrunden zusich genommen werden.Folgende Gastronomiemieter stehen für die Eröffnung des MercedesPlatz im Herbst 2018 fest: Restaurant ALEX, Amar Restaurant, auf diehand, Chupenga, coa, dean & david, Einstein Kaffee, Five Guys, Hansim Glück, Kamps Bäckerei, Loretta an der Spree, Loretta ImBiss,L'Osteria, Nôm Nôm, Sausalitos, Shibuya und Tony Romas.Vermittelt wurden die Mietverträge durch Jones Lang La Salle. DasBeratungsunternehmen hat das exklusive Mandat für die Vermietung desMercedes Platz.