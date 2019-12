Gastransit: Verhandlungen zwischen Russland und Ukraine dauern an

Weitere Suchergebnisse zu "Gazprom ADR":

BERLIN/MOSKAU (dpa-AFX) - Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine unter Vermittlung der EU und Deutschlands über einen künftigen Gastransit-Vertrag haben am Donnerstagabend in Berlin angedauert.



Zunächst war unklar, ob es am Abend noch eine Einigung gibt. Erwartet wurden zumindest Fortschritte. Die Ukraine ist das bisher wichtigste Transitland für die russischen Gaslieferungen nach Deutschland.

Der bislang gültige Vertrag läuft Ende des Jahres aus - gibt es bis dahin keine Einigung, hätte dies mitten im Winter Auswirkungen auf die Energieversorgung von mehreren europäischen Ländern.

"Ich denke, dass wir uns mit der Ukraine über das Gas einigen, wir sind auf dem Weg zur Einigung", hatte der russische Präsident Wladimir Putin gesagt. An den Verhandlungen in Berlin nahmen Gazprom -Chef Alexej Miller und der russische Energieminister Alexander Nowak teil. Vermittler sind EU-Kommissionsvizepräsident Maros Sefcovic und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Die Ukraine lehnt die geplante Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland ab. Putin hatte aber bekräftigt, dass Russland den Transit durch die Ukraine in die EU erhalte. Die Einkommen aus dem Gastransit sind für die Ukraine immens wichtig./mau/DP/nas