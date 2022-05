Gastivo wächst mit Systemgastronomie und Hotels

Bremen (ots) -Der Onlinemarktplatz für die professionelle Gastronomie in Deutschland erhält Zuwachs durch neue Kundengruppen im Out-of-Home-Geschäft und erwartet für 2022 ein starkes Geschäftsjahr.Über 20 renommierte Unternehmen aus den Bereichen Hotellerie, Catering/GV und Systemgastronomie bündeln ihren Wareneinkauf zukünftig neu auf dem Onlineportal Gastivo. Diesen in Sachen Bestellvolumen signifikanten Kundenzuwachs auf einen Schlag erzielte die in Deutschland führende Bestellplattform für die Gastronomie, weil ein bedeutender Teil der für die Zusammenarbeit prädestinierten Großkunden der GEVA Gastro, dem Marktführer in der Belieferung und Abrechnung der systematisierten Gastronomie in Deutschland mit Sitz in Frechen, zwischenzeitlich aufgeschaltet wurde. Die GEVA ist seit 2019, ebenso wie Team Beverage als Initiator des Marktplatzes Gastivo, eine Tochtergesellschaft der Food & Beverage Services GmbH (FBS). Mit Beginn der Zusammenarbeit hatte die GEVA die Weiterentwicklung einer eigenen Onlineplattform zugunsten von Gastivo eingestellt und stattdessen durch die Einbringung eigener, bewährter Zusatzfunktionen zu einer Optimierung von Gastivo beigetragen.Die Plattform Gastivo war zum Zeitpunkt ihrer Gründung 2018 vor allem ein Marktplatz für Individualgastronomen. Mit dem Erfolg kamen immer größere Unternehmen hinzu. Dadurch hat sich die Plattform verändert. "Gastivo hat sich in den letzten beiden Jahren zu einer Plattform entwickelt, die nicht nur eine 100-Prozent-Lösung für Individualgastronomen, sondern genauso attraktiv für das Key-Account-Geschäft mit kleinen bis mittleren Systemgastronomen und Hotelgruppen ist", sagt Ralf Ackermann, bei Gastivo als Geschäftsleiter und Prokurist für IT und Prozesse verantwortlich. Die technischen Erweiterungen, wie beispielsweise neue Funktionen für die Bestell-App, optimierte Schnittstellen zwischen Warenwirtschaftssystemen und Managementfunktionen über Dashboards, basieren auf Anforderungen aus dem neuen Kundenkreis. "Wir wachsen gemeinsam", so Ralf Ackermann.Die im Juli 2018 gestartete Plattform Gastivo ist einer der führenden Marktplätze für die Gastronomie im Internet und hat ihren Ursprung im Getränkefachgroßhandel. Während der Pandemie stellte Gastivo technologisch auf das Commerce-System Spryker um und unterzog die Funktionalitäten der Multilieferantenplattform sowie der dazu gehörenden offlinefähigen App einem Relaunch. "60 Prozent aller Kunden bestellen mittlerweile über die App", so Ralf Ackermann. "Auf der App liegt der Fokus unserer Investitionen in 2022."Gastivo erwartet, dass sich jede Gründerin und jeder Gründer, der neu mit einem Betrieb startet, für eine Online-Plattform entscheidet. Für 2022 erwartet Gastivo einen Bestellumsatz von über 200 Mio. Euro.HintergrundDie offene, herstellerunabhängige Gastronomie-Plattform Gastivo ist ein Angebot der gastivo portal GmbH, einer Tochtergesellschaft der Team Beverage AG mit Sitz in Bremen. Das Unternehmen beschäftigt 60 Mitarbeitende, 50 Prozent davon in der IT. Mehr als 10.000 Gastronomiebetriebe in Deutschland nutzen die Plattform und bündeln hier ihre Einkäufe bei rund 250 Lieferanten aus den Bereichen Getränke, Nahrungsmittel und Nonfood-Artikel. Der Anspruch: Gastivo ist das führende Portal für Gastronomen und deren Lieferanten. Das One-Stop-Shopping-Prinzip von Gastivo mit seinem 360°-Ansatz ermöglicht die Bestellung aller Produkte über einen einzigen Shop - von Nahrungsmitteln über Getränke bis hin zu Nonfood-Artikeln. Weitere Vorteile für die Gastronomie und den Fachgroßhandel bestehen in optimierten Prozessen, Marketing und einem starken Lösungspartner-Netzwerk. Darüber hinaus finden Gastronomen im Inspirationsbereich auf gastivo.de Impulse, Information und Handlungsempfehlungen zu aktuellen gastronomierelevanten Themen.Pressekontakt:Ann-Christin ZillingGastivo Unternehmens:kommunikation,Telefon 040 84058664E-Mail ac.zilling@hamburg.deOriginal-Content von: Gastivo Portal GmbH, übermittelt durch news aktuell