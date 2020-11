Gastgewerbeumsatz gesunken

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Das Gastgewerbe in Deutschland hat die allmähliche Erholung der vergangenen Monate im September 2020 nicht fortsetzen können. Der Umsatz fiel im Gastgewerbe nach Kalender- und Saisonbereinigung um 3,9 Prozent und nominal um 4,4 Prozent gegenüber August 2020, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Daten am Donnerstagmorgen mit. Der Umsatz lag real 24,9 Prozent unter dem Niveau vom Februar 2020, dem Monat vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland.

Auch der Vergleich zum Vorjahresmonat zeigt die Auswirkungen der Krise deutlich: Gegenüber September 2019 war der Gastgewerbeumsatz im September 2020 real 23,7 Prozent und nominal 19,7 Prozent geringer, teilte Destatis mit. Die Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen erzielten im Vergleich zum September 2019 real 27,3 Prozent niedrigere Umsätze. In der Gastronomie fiel der Umsatz gegenüber September 2019 real um 21,3 Prozent. Innerhalb der Gastronomie lag der reale Umsatz der Caterer im September 2020 um 33,5 Prozent unter dem Wert des Vorjahresmonats, so die Statistiker.

