Gastgewerbeumsatz im Januar gestiegen

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Das Gastgewerbe in Deutschland hat im Januar 2019 preisbereinigt 0,9 Prozent mehr umgesetzt als im entsprechenden Vorjahresmonat. Der Umsatz stieg nominal um 3,1 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mit. Die Beherbergungsunternehmen wiesen im Januar 2019 real 1,0 Prozent höhere Umsätze als im Vorjahresmonat aus.

Der Umsatz in der Gastronomie stieg im Januar 2019 ebenfalls um 1,0 Prozent gegenüber dem Januar 2018, so das Statistikamt weiter.. Innerhalb der Gastronomie lag der Umsatz der Caterer um 2,9 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats. Kalender- und saisonbereinigt stieg der Umsatz im Januar 2019 im Vergleich zum Dezember 2018 real um 3,7 Prozent und nominal um 3,8 Prozent, so das Bundesamt.

