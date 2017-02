Gastgewerbeumsatz im Jahr 2016 um 0,9 Prozent höher als 2015

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Das Gastgewerbe in Deutschland hat im Jahr 2016 preisbereinigt (real) 0,9 Prozent mehr umgesetzt als im Vorjahr. Der Umsatz stieg nominal (nicht preisbereinigt) um 2,9 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit. Im Dezember 2016 ging der preisbereinigte Umsatz des Gastgewerbes um 0,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurück, nominal lag der Umsatz um 0,9 Prozent höher.

Die Entwicklung in den einzelnen Bereichen des Gastgewerbes verlief sehr unterschiedlich: Die Beherbergungsunternehmen konnten im Dezember 2016 real 2,8 Prozent und nominal 4,5 Prozent höhere Umsätze als im entsprechenden Vorjahreszeitraum erzielen. Der Umsatz in der Gastronomie ging im Dezember 2016 dagegen real um 2,8 Prozent und nominal um 0,9 Prozent gegenüber dem Dezember 2015 zurück. Innerhalb der Gastronomie lag der Umsatz der Caterer real um 3,1 Prozent und nominal um 1,7 Prozent unter dem Wert des entsprechenden Vorjahresmonats. Kalender- und saisonbereinigt fiel der Umsatz im Dezember 2016 im Vergleich zum November 2016 real um 1,5 Prozent und nominal um 1,4 Prozent, teilten die Statistiker weiter mit. Wie in den Vorjahren stieg die Zahl der Beschäftigten im Gastgewerbe: Im Jahr 2016 war die Zahl der Beschäftigten um 0,4 Prozent höher als im Vorjahr.

Foto: über dts Nachrichtenagentur