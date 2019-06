Gastgewerbeumsatz im April 2019 real um 1,7 % niedriger als im April 2018

Wiesbaden (ots) - Das Gastgewerbe in Deutschland setzte im April2019 real (preisbereinigt) 1,7 % weniger um als im April 2018. Wiedas Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stieg derUmsatz nominal (nicht preisbereinigt) um 0,5 %.Die Beherbergungsunternehmen wiesen im April 2019 real 1,9 %(nominal -0,2 %) niedrigere Umsätze als im Vorjahresmonat aus, obwohldie Zahl der Übernachtungen um 11 % stieg. Eine der Ursachen ist,dass die Reiseveranstalter das Leistungsentgelt an die Hoteliersmeist erst nach Leistungserbringung weitergeben. Für die Osterurlaube2019 dürften die Leistungsentgelte der Reiseveranstalter erst im Maibei den Hoteliers umsatzwirksam geworden sein.Auch der Umsatz in der Gastronomie fiel im April 2019 real um 1,7% gegenüber dem April 2018. Innerhalb der Gastronomie lag der Umsatzder Cateringunternehmen real um 0,6 % über dem Wert desVorjahresmonats.Kalender- und saisonbereinigt sank der Umsatz im April 2019 imVergleich zum März 2019 real um 0,7 % und stieg nominal um 0,1 %.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabellen sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Binnenhandels- und GastgewerbestatistikenTelefon: +49 (0) 611 / 75 22 86www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell