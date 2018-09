Gastgewerbe macht im Juli etwas bessere Geschäfte

WIESBADEN (dpa-AFX) - Deutschlands Gastwirte und Hoteliers haben im Juli erneut bessere Geschäfte gemacht.



Hotels und Pensionen sowie Gaststätten und Caterer steigerten den Umsatz insgesamt um 2,0 Prozent gemessen am Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Bereinigt um Preiserhöhungen (real) ergab sich noch ein kleines Plus von 0,1 Prozent.

Getragen wurde die Entwicklung von den Beherbergungsunternehmen, die bei den Einnahmen um real 1,1 Prozent zulegten. In der Gastronomie fiel der Umsatz binnen Jahresfrist dagegen leicht um 0,4 Prozent.

Die Branche hatte bereits im ersten Halbjahr die Erlöse steigern können. Lediglich im Mai hatte es einen Dämpfer gegeben. Nach Einschätzung des Branchenverbandes Dehoga steuert das Gastgewerbe 2018 auf das neunte Rekordjahr in Folge zu./als/DP/stw