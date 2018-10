Gastgeber über 60 Jahre verzeichnen das größte Wachstum auf Airbnb in Deutschland (FOTO)

Berlin (ots) -- 310.000 Gäste übernachteten 2017 bei 60+ Gastgebern inDeutschland- 170.000 Gäste über 60 aus Deutschland reisten mit Airbnb- 84 Prozent der Bewertungen von 60+ Gastgebern waren5-Sterne-BewertungenIn Deutschland bieten rund 11.000 Gastgeber über 60 Jahre eineUnterkunft auf Airbnb an und hießen 2017 nahezu 310.000 Reisende beisich willkommen. Damit nahmen die älteren Homesharer fast 35 Mio.Euro ein. Das zusätzliche Einkommen ermöglicht vielen Homesharernüber 60 sich, beispielsweise nach ihrem Berufsleben, etwas zu ihrenLebenshaltungskosten dazu zuverdienen. Mit 32 Prozent Zuwachsinnerhalb der letzten 12 Monate sind Gastgeber über 60 die amstärksten wachsende Altersgruppe auf Airbnb in Deutschland. Dies istdas Ergebnis einer Airbnb-internen Auswertung anlässlich desInternationalen Tages der Älteren Menschen am 1. Oktober 2018.84 Prozent der bewerteten Aufenthalte bei 60+ Homesharern inDeutschland wurden von den Gästen mit 5 Sternen bewertet. Sie sinddamit die am besten bewertete Altersgruppe innerhalb derAirbnb-Community.Rózsa, 65, Gastgeberin in Bayern: "Homesharing ist vor einem Jahrin mein Leben getreten, weil ich als Witwe und Rentnerin meinelaufenden Kosten nicht mehr stemmen konnte. Inzwischen ist dieseAufgabe eine ganz große Herzensangelegenheit geworden. Nicht das Geldalleine, sondern die Freundlichkeit, der Dank und die Wertschätzung,die ich erhalte, treiben mich an."Auch global sind ältere Gastgeber die am schnellsten wachsendeAltersgruppe auf AirbnbIn Europa bieten über 220.000 Gastgeber über 60 eine Unterkunftauf der Plattform an. Insgesamt verdienten sie sich fast 600 Mio.Euro dazu.Auch weltweit sind ältere Gastgeber die am schnellsten wachsendeAltersgruppe auf Airbnb: Mittlerweile bieten 400.000 Menschen über 60eine Unterkunft auf Airbnb an. Im Jahr 2017 empfing dieseAltersgruppe insgesamt über 13,5 Millionen Gäste aus über 150Ländern. Darüber hinaus bieten immer mehr über 60-Jährige"Entdeckungen" auf Airbnb an, vorrangig in den Bereichen Natur (12%), gefolgt von Geschichte (10 %) und Kunst (8 %).Laut einer globalen Umfrage unter den Gastgebern auf Airbnb, die2017 mindestens einen Gast hatten, lebt der durchschnittliche 60+Homesharer seit über 28 Jahren in seiner Heimatstadt und 57 Prozentder älteren Gastgeber sind im Ruhestand. Fast die Hälfte von ihnenberichtet, dass das Gastgeben auf Airbnb ihnen geholfen hat, in ihremZuhause wohnen bleiben zu können.170.000 Gäste aus Deutschland über 60 reisen mit AirbnbUmgekehrt sind über 60-Jährige mit 72 Prozent jährlichem Wachstumdie am schnellsten wachsende Altersgruppe unter den Gästen ausDeutschland. Insgesamt nutzen 170.000 Reisende aus Deutschland, dieüber 60 sind, Airbnb. Die meisten reisen innerhalb Deutschlands,gefolgt von Italien, Spanien und Frankreich. Das größte Wachstum derBuchungen von globalen Gästen über 60 verzeichnen die folgendendeutschen Städte: Lindau, Karlsruhe, Tübingen, Westerland (Sylt),Bayreuth, Saarbrücken, Trier, Marburg, Erfurt, Nürnberg.Über AirbnbAirbnb wurde im Jahr 2008 gegründet und ist eine globaleCommunity, die magische Reiseerlebnisse anbietet. Dazu gehört, wo manauf der Reise wohnt, was man vor Ort unternimmt und mit wem man sichtrifft. Airbnb nutzt Technologie, um Millionen von Menschenwirtschaftlich zu stärken, indem sie ihr Zuhause oder auch ihreLeidenschaften, Interessen und Lieblingsorte mit anderen teilenkönnen und sich so etwas Geld dazuverdienen. Von Wohnungen und Villenbis hin zu Schlössern, Baumhäusern und Bed & Breakfasts - derMarktplatz für Unterkünfte auf Airbnb ermöglicht es Reisenden,Millionen von einzigartigen Unterkünften in über 191 Ländern zufinden. Mit "Entdeckungen" bietet Airbnb die Möglichkeit, in lokaleCommunitys einzutauchen und sie von einer anderen Seitekennenzulernen, durch handverlesene und von Einheimischen geführteAktivitäten. Unsere Partnerschaft mit Resy bietet Zugang zu denbesten Restaurants in ausgewählten Ländern. All dies wird in eineransprechenden und benutzerfreundlichen Website und mobilen Appzusammengeführt.Alle Unterkünfte und Entdeckungen, die in diesem Pressetextbeschrieben sind, dienen ausschließlich zur Inspiration undVeranschaulichung. Airbnb spricht keine Empfehlungen zu diesen oderanderen Unterkünften oder Entdeckungen auf der Airbnb-Plattform aus.Aktuelle Pressemitteilungen sowie hochauflösendes Bildmaterialstehen im Airbnb-Pressebereich zum Download bereit:https://press.airbnb.com/de/Mehr Informationen zu Airbnb finden Sie unter: www.airbnb.dePressekontakt:Isabelle von Klot / Julian Trautweinpresse@airbnb.comOriginal-Content von: Airbnb Deutschland, übermittelt durch news aktuell