Gastfamilie für Yossakorn aus Thailand gesucht / Austausch so wichtig wie nie (VIDEO)

Bonn (ots) -Experiment e.V., Deutschlands älteste gemeinnützige Organisationfür interkulturellen Austausch, sucht eine neugierige und weltoffeneGastfamilie für Yossakorn aus Thailand. Der 15-Jährige möchte abAnfang September für ein Schuljahr in einer Gastfamilie inDeutschland leben und zur Schule gehen.Yossakorn lebt mit seiner Familie in Bangkok, der Hauptstadt vonThailand. Er ist der jüngste von insgesamt fünf Geschwistern. Mitseiner Familie unternimmt Yossakorn viel: Sie reisen zusammen odergehen ins Kino. Ansonsten zählt Tennis spielen zu seinen Hobbys.Gastfamilie kann jeder werden - egal ob alleine oder als Großfamilie,egal ob in der Stadt oder auf dem Land. Wichtig sind Humor, Neugierund Toleranz sowie die Bereitschaft, Yossakorn als Familienmitgliedauf Zeit aufzunehmen - mit allen Rechten und Pflichten.Experiment e.V. feiert in diesem Jahr 85-jähriges Jubiläum. "UnserVereinsziel ist seit 1932, Menschen aller Kulturen zusammenzubringen,und es ist so aktuell wie nie", sagt Geschäftsführerin BettinaWiedmann. "Gastfamilien setzen sich für eine offene und toleranteGesellschaft ein, indem sie ihr Zuhause für einen fremden Menschenöffnen und ihn wie ein Familienmitglied bei sich aufnehmen."Wie Yossakorn möchten ab September über 140 weitere Schülerinnenund Schüler aus aller Welt, u.a. aus Brasilien, Italien und den USA,drei Monate bis zu einem Schuljahr in Deutschland verbringen. Auchfür sie ist Experiment e.V. auf der Suche nach Gastfamilien. Zudemgibt es im Frühjahr die Möglichkeit, für zwei Wochen eineninternationalen Studierenden bei sich aufzunehmen.Wer Interesse hat, Gastfamilie zu werden, kann sich an dieBundesgeschäftsstelle von Experiment e.V. in Bonn wenden.Ansprechpartnerin: Eva Hofmann (Telefon: 0228 95722-44, E-Mail:hofmann@experiment-ev.de). Mehr Informationen zum Thema Gastfamilienwerden gibt es auch auf der Internetseitewww.experiment-ev.de/gastfreundlich. Hier stellen sich Yossakorn undandere Austauschschüler in kurzen Videos vor:www.experiment-ev.de/gastfamilie-werden/gastfamilie-aktuelle-gesuche.Pressekontakt:Hanna Sobotka0228 95722-42sobotka@experiment-ev.deAuf Anfrage schicken wir Ihnen gerne auch Fotomaterial von Yossakornzu.Original-Content von: Experiment e.V., übermittelt durch news aktuell