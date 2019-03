Zu Gast bei Lidl: Bundesentwicklungsminister Gerd Müller informiert sich über fairen Einkauf / Beim Rundgang durch eine Berliner Filiale spricht Müller mit Lidl über nachhaltige Sortimentsgestaltung (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Neckarsulm/Berlin (ots) -Im Januar war Lidl zu Gast bei Bundesentwicklungsminister GerdMüller auf der Internationalen Grünen Woche 2019 (IGW) und hat sichgemeinsam mit Fairtrade Deutschland für fair gehandelte Bananen starkgemacht. Heute stattete Minister Müller dem Lebensmitteleinzelhändlereinen Gegenbesuch ab und informierte sich bei einem gemeinsamenFilialrundgang mit Matthias Oppitz, Vorsitzender der Geschäftsleitungvon Lidl Deutschland, und Dieter Overath, Vorstandsvorsitzender vonFairtrade Deutschland, in einer Berliner Lidl-Filiale über dieMöglichkeiten des fairen Einkaufs. Im Fokus des Gesprächs stand dasnachhaltige Lidl-Sortiment und fair gehandelte Produkte wie Bananen,Kakao beziehungsweise Schokolade und Kaffee sowie dieLidl-Soja-Initiative und die Kooperation von Lidl mit Bioland.Bundesentwicklungsminister Müller hob das Engagement von Lidl fürden fairen Handel hervor und forderte, dass sich alle deutschenHändler gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit einsetzen sollen: "KeineKinderarbeit auf Plantagen, existenzsichernde Löhne für Produzenten,ökologische Grundstandards: Die Verbesserung der Bedingungen fürMensch und Umwelt in den Ursprungsländern kann nur im Schulterschlussaller Akteure geschehen. Lidl ist auf dem richtigen Weg, für faireLieferketten benötigt es aber das Engagement der gesamten Branche.Faire Produkte müssen Standard in allen deutschen Supermärktenwerden."Als erster Händler hat Lidl vor 13 Jahren bundesweitFairtrade-zertifizierte Produkte unter seiner Eigenmarke "Fairglobe"eingeführt und seitdem das Angebot kontinuierlich ausgebaut. Dadurchsetzte das Unternehmen neue Standards in der Sortimentsgestaltung imLebensmitteleinzelhandel. "Lidl ist es gelungen, Fairtrade aus derNische zu holen und einer breiten Kundenschicht zugänglich zu machen.Mittlerweile sind wir zum Beispiel europaweit der größte Abnehmer vonFairtrade-zertifiziertem Kakao im Lebensmitteleinzelhandel",unterstreicht Oppitz. "Dadurch übernehmen wir entschiedenVerantwortung für die nachhaltige Erzeugung unserer Produkte und fürverbesserte Lebens- sowie Arbeitsbedingungen in den Anbauländern."Fairer Einkauf für nachhaltige SortimentsgestaltungDiesen Anspruch untermauerte Oppitz während des Filialrundgangsanhand ausgewählter Beispiele für die nachhaltigeSortimentsgestaltung: So setzte Lidl im vergangenen Jahr mit derAnkündigung, als erster Händler seine konventionellen Bananen aufFairtrade-zertifizierte Bananen umzustellen, in der Branche einwichtiges Signal für fair gehandelte Bananen. Bei Schokolade war Lidleiner der ersten Mitglieder des Fairtrade-Kakao-Programms und seitAnfang 2017 stammt der in den Lidl-Eigenmarken enthaltene Kakao zu100 Prozent aus zertifiziertem Anbau. Auch für fairen Kaffee machtsich Lidl stark und bezieht seit Anfang 2018 50 Prozent derKaffeemenge für Eigenmarken aus nachhaltigem Anbau mit dem Ziel, bisEnde 2020 100 Prozent zu erreichen. Als Gründungsmitglied desdeutschen Forums Nachhaltiger Kakao und führendes Mitglied im WorldBanana Forum setzt sich Lidl zudem seit Jahren für sektorale undnachhaltige Veränderungen globaler Lieferketten ein.Overath unterstrich ebenfalls die Notwendigkeit, sich gemeinsamfür fairen Handel stark zu machen: "Steigende Anforderungen anQualität, Umwelt- und Arbeiterschutz in den Anbauländern müssen mitangemessenen Preisen bezahlt werden. Mit der schrittweisen Umstellungauf Fairtrade-Bananen im konventionellen Bereich setzt Lidl einwichtiges Zeichen, um endlich aus der Preisspirale abwärts imdeutschen Handel auszubrechen und auskömmliche Einkommen fürBananenbauern zu ermöglichen."Das Fairtrade-Engagement von LidlMit dem Angebot der Fairtrade-Produkte in allen Lidl-Filialenverfolgt Lidl das Ziel, Produkte aus Fairtrade-zertifiziertem Anbauzu fördern und das öffentliche Bewusstsein für nachhaltigherge-stellte Produkte zu stärken. Darüber hinaus ermöglicht dasUnternehmen den Produzenten in Afrika, Lateinamerika und Asien hoheAbnahmemengen unter Fairtrade-Bedingungen. Sie erhalten durch klardefinierte Fairtrade-Standards, die regelmäßig vor Ort überprüftwerden, die Möglichkeit, ihre Dörfer und Familien aus eigener Kraftzu stärken und ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen nachhaltig zuverbessern.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.500 Filialen in derzeit 29Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000 Mitarbeiter inrund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamikin der täglichen Umsetzung, Leis-tungsstärke im Ergebnis und Fairnessim Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Servicesan. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert undumfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wertauf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden.Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln.Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesell-schaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 74,6 Mrd.Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschlandpresse@lidl.de07132/30 60 90Original-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell