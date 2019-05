Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Unterföhring (ots) -Simone (21, Stade), Sayana (20, Grevenbroich bei Düsseldorf) oderCäcilia (19, Freiburg im Breisgau)? Wer wird "Germany's nextTopmodel" 2019? Nach 15 Wochen voller Spaß, Energie, Leidenschaft undEmotionen kürt Heidi Klum am Donnerstag, 23. Mai, die Gewinnerin imLive-Finale aus dem ISS Dome in Düsseldorf. Doch bevor das Cover derHaper's Bazaar in der Halle gelüftet wird, erwartet die Zuschauereine Show der Extraklasse.Surprise, surprise! Ein Finale voller Überraschungen Sie weißgenau, wovon sie spricht: Topmodel Tyra Banks moderierte bis 2015 22Staffeln von "America's next Topmodel". Sie ist neben US-SchauspielerChanning Tatum und seinen Magic Mike-Tänzern, der US-Pop-Rock-BandJonas Brothers, der britischen Singer-Songwriterin Ellie Goulding undder deutschen Band Tokio Hotel zu Gast in der großen Final-Show. Fürdas große Show-Opening wirbeln 50 Akrobaten aus dem Cirque duSoleil-Musical Paramour über die Bühne. Aber damit nicht genug: DieZuschauer des #GNTM-Finales 2019 werden von weiteren Special Guestserwartet - lassen Sie sich überraschen!Der finale Walk, das finale Shooting! Nicht nur die dreiFinalistinnen Cäcilia, Simone und Sayana werden in bezauberndenKleidern in verschiedenen Walks über die große Showbühne laufen. Auchdie Top 20 präsentieren sich in zauberhaften Outfits im "Top 20-Walk"ihren Fans. Auf die drei Finalistinnen wartet außerdem ein letztesLive-Shooting, wo sie ein letztes Mal ihr Können unter Beweis stellenmüssen."Germany's next Topmodel - Der Countdown" das offizielle Warm-Upzum Finale Ab 18:15 Uhr bis zum Startschuss der großen#GNTM-Finalshow auf ProSieben können sich die Topmodel-Fans mitBühnen-Talks, Highlight-Beiträgen aus der 14. Staffel #GNTM,exklusiven Sneak Peeks aus dem ISS Dome und Eindrücken vom Red Carpetder "GNTM X" auf den glamourösesten Topmodel-Abend des Jahreseinstimmen. Moderatorin Melissa Khalaj präsentiert "Germany's nextTopmodel - Der Countdown" - am 23. Mai 2019, ab 18:15 Uhr, auf sixxAktuelle Infos rund um #GNTM und den Finalistinnen finden Sie aufder Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2019"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - das Finale amDonnerstag, 23. Mai 20:15 auf ProSieben live aus DüsseldorfBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentTina Land, Carina CastrovillariTel. +49 [89] 9507-1192/1108Tina.Land@ProSiebenSat1.comCarina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Tabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell